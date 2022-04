Rollerfahrer wird bei Unfall nahe Remshart schwer verletzt

Eine Unaufmerksamkeit ist wohl die Ursache eines Unfalls, bei dem sich ein 60-Jähriger schwere Verletzungen zuzieht.

Bei Remshart (Gemeinde Rettenbach) ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer. Ein 50-Jähriger, der gegen 5:45 Uhr mit seinem Auto in Remshart „Auf der Staatsstraße“ in nördlicher Richtung unterwegs war, wollte an der Einmündung zur Staatsstraße nach links in Richtung Offingen abbiegen.

Unfall: Autofahrer übersieht einen Rollerfahrer bei Remshart

Er übersah dabei laut Polizei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Roller, der zu einem Mofa gedrosselt war. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der 60 Jahre alte Rollerfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, so die Polizei, auf etwa 4500 Euro. Die Feuerwehren waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)