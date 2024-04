Rettenbach

06:00 Uhr

Gemeinde Rettenbach muss künftig den Gürtel enger schnallen

Plus Der Haushalt 2024 für die Gemeinde Rettenbach ist beschlossene Sache. Die Rätinnen und Räte berieten zudem über eine geplante Freiflächenphotovoltaikanlage.

Von Peter Wieser

Mehr als 4,2 Millionen Euro beträgt das Volumen des Verwaltungshaushalts, knapp 2,6 Millionen Euro das des Vermögenshaushalts. Am Montag hat der Rettenbacher Gemeinderat den Haushalt 2024 verabschiedet. Die Sitzung leitete ausnahmsweise Zweiter Bürgermeister Alexander von Riedheim (UWR). Doch im Mittelpunkt der Sitzung stand vor allem Kämmerer Christoph Zeh, der das Zahlenwerk des Haushaltes 2024 erläuterte.

Der Kämmerer brachte es gleich zu Beginn auf den Punkt: Man habe eine sehr hohe Steuerkraft zu verzeichnen, rund 2,8 Millionen Euro, was zur Folge habe, dass man erstmals seit zehn Jahren keine Schlüsselzuweisungen erhalte. In der Vergangenheit lagen diese zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Gleichzeitig führe dies zu einer Kreisumlage in Rekordhöhe, hinzukomme, dass man im Vergleich zu den „guten“ Vorjahren einen Einbruch in den Gewerbesteuereinnahmen hinnehmen müsse.

