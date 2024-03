Gemeindehalle in Rettenbach hat einen neuen Hallenboden

Nach einem Wassereinbruch im vergangenen Jahr kann die Gemeindehalle Rettenbach möglicherweise im April wieder genutzt werden.

Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU) hat in der vergangenen Gemeinderatssitzung zum Sachstand bei der Gemeindehalle nach den Schäden durch einen Wassereinbruch im vergangenen Jahr informiert. Der Einbau des neuen Hallenbodens ist erfolgt, im selben Zug wurde die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Neben der Gestaltung verschiedener Räumlichkeiten wurde unter anderem infolge eines entsprechenden Angebots auch der Foyerbereich neu gestrichen. Besonders hob die Bürgermeisterin die an den Arbeiten beteiligten Personen, Bauhof und Gebäudemanagement sowie eines Rettenbacher Bürgers hervor. Zudem habe sich die Versicherungsgesellschaft trotz der höheren Gewalt beteiligt. Die Halle sehe inzwischen richtig gut aus, Ziel sei, diese Anfang April freigeben zu können, so die Bürgermeisterin.

Nach einem Unwetter im Juli war Wasser in die Halle eingedrungen. Zur Installation von Trocknungsgeräten musste der Sporthallenboden an verschiedenen Stellen geöffnet werden. (wpet)