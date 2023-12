Rieden

12:12 Uhr

Ein Drittel des Orts ist Mitglied beim Musikverein Rieden

Am Samstag findet das Jubiläumskonzert des Musikvereins Rieden statt, vorangegangen war ein intensives Probenwochenende in der Riedener Kötztalhalle. Vorne von links: Brigitte Wöhrle (Zweite Vorsitzende) Komponist Thomas Ellenrieder, Josef Ellenrieder (Vorsitzender) und Dirigent Reiner Hammerschmidt sowie Harald Dirr und Petra Reichl, die ebenfalls dirigieren werden.

Plus 103 Jahre nach seiner Wiedergründung veranstaltet der MV Rieden ein Jubiläumskonzert. Warum das Jubiläum kein rundes ist und was sich der Verein Besonderes ausgedacht hat.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Ende November war in der Riedener Kötztalhalle noch Probenwochenende. Am Samstag, 9. Dezember, findet dort das Jubiläumskonzert statt: 100 plus drei Jahre Musikkapelle Rieden nach Wiedergründung. Beginn ist um 19.30 Uhr, das Programm verspricht einiges. Eigentlich wäre der Zeitpunkt dafür schon 2020 gewesen, aber die Pandemie hatte für ein sehr stilles Jubiläum gesorgt.

„Kirchenkonzert – abgesagt, der Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder des Musikvereins – abgesagt, die Spitzenband aus Österreich „eine kleine dorfMusik“, die hätte kommen sollen – abgesagt“, erzählt Josef Ellenrieder, der Erste Vorsitzende des Musikvereins. Nur den Festakt im Januar habe es noch gegeben, ein festlicher Stehempfang mit Vereinen und zahlreichen Gästen. Die Schlossbrauerei Autenried hatte sogar ein Jubiläumsbier gebraut, und erstmals kam der eigens komponierte Jubiläumskonzertmarsch zur Aufführung: „MMXX“ – die römischen Zahlzeichen stehen für das Jahr 2020, in dem der Musikverein sein 100. Gründungsjubiläum feiern wollte.

