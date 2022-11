Auto in Röfingen angefahren und geflüchtet

Die Polizei in Burgau sucht Zeugen einer Unfallflucht in Röfingen. Dort wurde ein geparktes Auto angefahren. Die unbekannten Verursacher flüchteten.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wird teuer. Ebenfalls der Schaden, den Unbekannte in Röfingen an einem geparkten Fahrzeug verursachten. Laut Polizei wurde am Samstag zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr in der Oberen Straße ein ordnungsgemäß geparkter, weißer Renault Twingo beschädigt. Vermutlich ein anderes Fahrzeug verursachte einen Sachschaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von etwa 2000 Euro.

Im Anschluss entfernten sich die Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder zu Unfallverursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)