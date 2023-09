Autofahrer übersieht Radfahrer in Röfingen, dann kracht es

Autofahrer übersieht Radfahrer in Röfingen. Der Radler erlitt mehrere Verletzungen, und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Ein Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 14.30 Uhr den Radweg in Röfingen parallel zur Thannhauser Straße in Richtung Scheppach. Gleichzeitig kam ein Autofahrer mit seinem Skoda aus der Sonnenstraße und wollte seinerseits in die Thannhauser Straße einbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer mit seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Radler eine Prellung am Kopf sowie Schürfwunden am Unterarm. Er wurde vom Rettungsdienst an Ort und Stelle versorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Der materielle Schaden am Rad und am Auto beträgt etwa 1.000 Euro. (AZ)