Einbrecher stehlen in Röfingen Rad und Werkzeug aus Garage

Die Polizei sucht die Personen, die am Wochenende aus einer Garage in Röfingen Gegenstände im Wert von über 2000 Euro gestohlen haben.

Nach dem Diebstahl eines Fahrrads und Werkzeug aus einer Garage in Röfingen sucht die Polizei mögliche Zeugen. Der Einbruch soll sich laut Polizei von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, in der Sonnenstraße ereignet haben. Unbekannte entwendeten aus seiner Garage ein grünes Herren-Trekkingrad sowie eine Handkreissäge der Marke Makita. Das Garagentor war in der angegebenen Zeit teilweise offen. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2000 Euro. Personen, die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizei in Burgau zu melden. (AZ)