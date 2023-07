Kradfahrerin stürzt und kommt ins Krankenhaus

Einer 16-Jährigen wird die zwischen Röfingen und Burgau die Vorfahrt genommen. Die junge Frau stürzt und muss ärztlich behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Kradfahrerin ereignete sich am Montagmorgen. Eine 16-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der Staatsstraße von Röfingen in Richtung Burgau unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Nach ihren Angaben kam laut Polizei gleichzeitig ein weißes Auto aus Richtung Haldenwang. Dieses fuhr knapp vor ihr in den Kreisverkehr ein und nahm ihr die Vorfahrt.

Die 16-Jährige verlor dadurch auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Der weiße Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Kradfahrerin erlitt Beinverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der zunächst alarmierte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die Feuerwehr Röfingen war mit 15 Kräften im Einsatz. Der Sachschaden am Krad beträgt rund 1000 Euro. Zeugen sollen sich telefonisch bei der PI Burgau unter 08222/96900 melden. (AZ)