Lebensmittelautomat in Röfingen aufgebrochen

Jemand hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Röfingen Bargeld aus einem Lebensmittelautomaten gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bisher unbekannter Täter einen Lebensmittelautomaten auf, der in der Augsburger Straße in Röfingen aufgestellt war. Eine Geldkassette, die im Verkaufsraum angebracht war, wurde aufgebrochen und das Bargeld daraus entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)