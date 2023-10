Motorradfahrer prallt gegen Hauswand und fährt dann weiter

Ein Motorradfahrer soll von Röfingen Richtung Roßhaupten in einer Kurve gestürzt und gegen eine Hauswand geprallt sein. Wer hat etwas beobachtet?

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr von der Augsburger Straße nach links in Richtung Augsburg abgebogen. Im Kurvenbereich stürzte er laut Polizeibericht und prallte mit seiner Maschine gegen eine Hauswand. Nach dem Sturz soll der Mann aufgestanden und weiter in Richtung Roßhaupten gefahren sein. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verlor ihn in der Straße "Hinter den Gärten" aus den Augen. Beim Kraftrad handelte es sich laut Polizeiangaben um ein auffällig niedriges Fahrzeug in der Farbe Schwarz mit vier Lichtern.

Mann soll möglicherweise mit einer Harley gegen das Haus geprallt sein

Der Zeuge soll gemeint haben, dass es sich um eine Harley Davidson gehandelt haben könnte. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Ob an der Maschine ein Schaden entstand oder gar der Fahrer verletzt wurde, ist den Beamten nicht bekannt. Personen, die Angaben zum Motorrad machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)