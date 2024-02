Röfingen

08:19 Uhr

Schäfer-Ehepaar aus Röfingen stirbt überraschend

Plus Ida und Manfred Geier aus Röfingen haben über Jahrzehnte Schafe gehütet. Jetzt sind die beiden kurz nacheinander gestorben.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Das Hüten seiner Rhönschafe war für Manfred Geier die Leidenschaft seines Lebens und der "schönste Beruf der Welt", wie der Röfinger es selbst immer wieder betont hat. Auch wenn die Herde im Laufe der Zeit immer kleiner geworden war, kümmerte sich der 78-Jährige aufopferungsvoll bis zuletzt um seine Tiere. Jetzt ist der Schäfer unerwartet gestorben. Besonders tragisch ist, dass auch seine drei Jahre jüngere Ehefrau Ida nur wenige Tage nach ihm starb. In der Gemeinde herrscht Bestürzung.

Seit seiner Kindheit hatte Manfred Geier einen besonderen Bezug zu Schafen. Sein Vater hielt zur Wollgewinnung ein paar Vierbeiner, die im Sommer bei einer Herde auf der Weide waren und im Winter in den heimischen Stall zurückgebracht wurden. Als erwachsener Mann entschloss sich Manfred Geier dann spontan auf dem Landwirtschaftsfest 1983 zum Kauf von 15 Rhönschafen. Diese Tiere mit ihrem markanten schwarzen Kopf hatten es ihm angetan. Seine Frau Ida, die beruflich als Filialleiterin in verschiedenen Betrieben tätig war, unterstützte ihren Mann dabei, einen neuen beruflichen Weg zu gehen. Aus den 15 Tieren entwickelte sich im Laufe der Jahre eine stattliche Herde, für die das Paar Weideflächen auf dem Gut Unterwaldbach in der Gemarkung Scheppach gepachtet hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen