Schießen

17:55 Uhr

Das positive Gefühl überwiegt bei den Luftpistole-Assen des SV Waldkirch

Plus Luftpistole-Erstligist SV Waldkirch startet mit ausgeglichener Bilanz in die Saison. Ein Geburtstagskind verliert knapp und eine Schützin gewinnt eine Wette.

Von Martin Gah

Ein 3:2-Sieg über den Angstgegner sowie eine insgeheim erwartete 1:4-Niederlage stehen nach dem ersten Bundesliga-Wochenende für die Luftpistolenschützen von Edelweiß Waldkirch zu Buche. Gefühlt ist das Glas damit eher halb voll als halb leer, hatten sich die Holzwinkler doch schon vor Saisonbeginn auf einen Kampf um den Klassenerhalt eingestellt.

SG Scheuring – SV Waldkirch 2:3

Waldkirchs Dimitrije Grgic hatte es in seinem ersten Duell gleich doppelt schwer. Er musste nicht nur mit einer neuen Pistole schießen, sondern auch gegen seinen Kollegen aus der serbischen Nationalmannschaft, Dusko Petrov. „Wettkämpfe gegen gute Freunde sind immer etwas sehr Spezielles und nicht einfach zu bewältigen“, sagte Grgic im Anschluss. Ganz wichtig für sein Team war, dass er durch das 381:377 einen Punkt holte – was mit dieser Ringzahl an Position eins Seltenheitswert haben dürfte. Alexander Kindig fand beim Saisonstart nicht zu seiner sonst so starken Form. Im Vergleich zu seinem Duellgegner Philipp Ranzinger erzielte er zu viele Neuner (379:383). Sebastian Kugelmann musste auf Position drei für den gesundheitlich angeschlagenen Matthias Holderried starten. Er fand verhalten in den Wettkampf, konnte aber gut ausschießen. Mit 380 Ringen legte er einen sehr guten Saisonstart hin. Entscheidend für dieses Duell war auch, dass sein Gegner in der dritten Serie einmal eine Sieben schoss. So stand es am Ende 380:378.

