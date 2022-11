Betrunkene Autofahrerin verursacht in Silheim einen Unfall

Ein Verkehrsunfall durch Alkohol am Steuer geschah am späten Mittwochabend in Silheim. Laut Polizei kam eine Autofahrerin in der Zollstraße gegen 23.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie gegen einen im Grünstreifen befindlichen Markierungspfosten der Gasversorgung. Die Frau setzte anschließend ihre Fahrt mit dem Auto fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei ermittelt die Unfallverursacherin

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung sowie aufgrund entsprechender Ermittlungsmaßnahmen konnte die tatverdächtige Unfallverursacherin letztlich festgestellt werden. Bei der Befragung ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurden eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. (AZ)