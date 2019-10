00:02 Uhr

Auch auswärts sollen Punkte her

Niederraunau erwartet bei Aufsteiger Sauerlach einen schweren Kampf

Die Handballer des TSV Niederraunau gastieren am Wochenende beim TSV Sauerlach. Das Spiel wurde aufgrund von Hallen-Problemen der Gastgeber von Samstag auf Sonntag verlegt. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Heimspiel konnten die Raunauer die peinliche Pleite in Herrsching vergessen machen und stehen mit 6:2 Punkten aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Nun heißt es, auch auswärts wieder starke Leistungen abzurufen. Zunächst geht es am Sonntag zu einem Liga-Neuling: Der TSV Sauerlach ist vergangene Saison aus der Bezirksoberliga Oberbayern souverän in die Landesliga aufgestiegen. Der Dorfverein aus dem Münchner Süden verließ in den ersten drei Spielen das Feld als Verlierer, ehe vergangene Woche ein wichtiger Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten und Mit-Aufsteiger Gundelfingen gelang.

Die Raunauer wollen sich auf ihr eigenes Spiel konzentrieren, um auswärts wieder zu punkten. Der deutliche Sieg gegen Dietmannsried hat das Selbstvertrauen der Mannschaft wieder gestärkt. „Aufsteiger sind zu Hause immer schwer zu schlagen. Wir müssen wieder eine Top-Leistung bringen“, so Kapitän Michael Thalhofer. Einige Spieler, die zuletzt krank oder angeschlagen waren, konnten diese Woche wieder voll trainieren. Mit einem Sieg könnte sich Raunau ein wenig in der oberen Tabellen-Region festbeißen, bei einer Niederlage würden die Blau-Weißen im Mittelfeld landen. „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen“, betont der zuletzt starke Björn Egger. (zg)

Themen folgen