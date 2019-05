vor 21 Min.

Deutliche Pleite für Günzburgerinnen

In Deggendorf sind die Landesliga-Damen chancenlos. Auch die TCG-Herren verlieren. Besser läuft es bei den Seniorenmannschaften des Vereins

Eine deutliche Niederlage mussten die Tennisdamen des TC Günzburg zuletzt hinnehmen. Das Team um Mannschaftsführerin Sandra Exner trat in der Landesliga auswärts beim TC Rot-Weiß Deggendorf an. Die junge Günzburger Mannschaft war in den Einzeln trotz starker spielerischer und kämpferischer Leistungen ihren Gegnerinnen klar unterlegen und verloren mit 1:8 (3:16).

Deggendorf trat in sehr guter mannschaftlicher Aufstellung an und entschied fast alle Einzel in zwei Sätzen für sich. Lediglich der Günzburgerin Marie Gklanou gelang ein Satzerfolg, bevor sie der Deggendorfer Nummer 1 Ina Kaufinger 0:6, 6:3, 10:7 unterlag. Gklanou gelang immerhin im Doppel mit Sabrina Merkle der Ehrenpunkt für den TCG.

Auch die Günzburger Herren mussten eine Pleite einstecken. Sie traten zu Hause in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Illertissen an. Dem TCG fehlte in den Einzeln aber ein wenig das Glück, sodass nur Felix Rottler an Position 1 sein Einzel gewinnen konnte. Paul Zeitler und Darko Milanovic verloren knapp im Match-Tie-Break des dritten Satzes.

Statt eines möglichen Unentschiedens gab es nach den Einzeln also ein 1:5 für die Gäste. Anschließend konnte noch das Doppel von Rottler/Zeitler gewinnen. Nils Riemenschneider/Elias Fischer unterlagen unglücklich im Match-Tie-Break des dritten Satzes mit 8:10, wodurch die 2:7-Niederlage besiegelt war.

Ihre weiße Weste bewahrten dagegen die Herren 70 in der Bayernliga. Nach einem Sieg und einem Unentschieden folgte ein zweiter überzeugender 4:2-Erfolg gegen die Gäste der TeG Alzstadt. Klare Zwei-Satz-Erfolge im Einzel durch Andreas Schmid, Rudolf Rembold, Wolfgang Müller sowie im Doppel durch Andreas Schmid/Rudolf Rembold führten zum verdienten Endstand.

In der Landesliga angekommen sind nach der knappen Niederlage in der Vorwoche jetzt die Herren 50. Beim Auswärtsspiel gegen den TV Stockdorf gelang der erste Sieg. Überzeugende Leistungen im Einzel von Peter Dirlmeier, Dariusz Janczycki, Mannschaftsführer Stefan Ruess, Andreas Zeitler und Jürgen Reiser führten zu einem deutlichen 5:1-Zwischenstand vor den Doppeln, welche alle drei durch Ruess/Janczycki, Dirlmeier/Zeitler und Reiser/Feig zum 8:1 für Günzburg gewonnen wurden.

Die Tabellenführung in der Bezirksliga verteidigt haben die Damen 50 durch ein 3:3 gegen den SV Untermeitingen. Die klaren Siege im Einzel durch Birgit Ponicki und Claudia Pfäffle sowie im Doppel durch Ponicki/Rottler reichten letztlich nur zu einer Punkteteilung, weil das Einzel von Agnes Rottler und das Doppel von Claudia Pfäffle/Rita Boner jeweils im Match-Tie-Break des dritten Satzes mit 7:10 an die Gäste ging. (zg)

