vor 44 Min.

Die neue Günzburger Leichtigkeit Lokalsport

Auch gegen Mindelzell unterstreicht der Fußball-Kreisligist seine Ambitionen. Die Partie ist bereits zur Halbzeit entschieden. Bei den Gästen steht auf der Haben-Seite die Null

Von Christoph Dizenta

Hochsommerliche Temperaturen, etwas über 100 Zuschauer, ein unterhaltsames Spiel, ein Heimsieg und zumindest für 24 Stunden Tabellenführer der Kreisliga West – Günzburger Fußball-Herz, was willst du mehr. Nach dem 2:0 gegen den SV Mindelzell waren die Kreisstädter in bester Volksfest-Freude, während die Gäste aus dem Süden des Landkreises als Tabellenvorletzter mit immer noch null Punkten die Heimreise antreten mussten. Spieler des Tages war FC-Spielertrainer Christoph Bronnhuber, der einen Treffer selbst erzielte und den zweiten vorbereitete.

Es begann aufregend. Als Bronnhuber die erste Möglichkeit hatte, waren noch keine 120 Sekunden gespielt. Und Günzburg legte nach. Kurze Zeit später hatte Lukas Hab seine erste Torchance. Doch auch ihm blieb Zählbares verwehrt (9.).

Zell versuchte, sich aus der Umklammerung in Form von Kontern zu lösen, schaffte das jedoch allzu selten. Ein Gegenstoß allerdings hätte beinahe zum Führungstreffer geführt. Doch Michael Oberhoffner vergab (11.) – und das Schicksal nahm für den SVM seinen Lauf. Der FCG schaltete blitzschnell von Defensive auf Offensive um und überraschte damit die Gäste. Lukas Hab schnappte sich die Kugel, bediente seinen Coach Bronnhuber mustergültig und dieser verwandelte zum 1:0 für die Hausherren (12.). Kurz darauf hätte wiederum Bronnhuber frühzeitig alles klar machen können, er scheiterte nach einem Torwartfehler aber an den eigenen Nerven.

Nach diesen tollen 15 Auftaktminuten schienen beide Teams erst einmal Luft holen zu müssen. Die Partie verflachte, ohne dass die Auwälder ihre Dominanz aus der Hand gegeben hätten. Sie behielten Ball und Gegner jederzeit unter Kontrolle. Kurz vor der Pause zogen die Hausherren die Zügel noch einmal an. Max Lamatsch eröffnete den Endspurt zum Pausenpfiff mit einer Riesenmöglichkeit (44.). In der Nachspielzeit machte Daniel West den Deckel auf den nächsten Sieg der Günzburger, indem er zum Endstand traf (45.+2).

Nach Wiederanpfiff gab es keine großen Aufreger mehr. Die Hausherren taten nicht mehr als nötig und die Mittel der Gäste waren einfach zu limitiert, um den FC in Gefahr zu bringen. Für Mindelzell brechen damit schwere Zeiten an, während man an der Donau schon langsam wieder von besseren Zeiten zu träumen anfangen kann.

