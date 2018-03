vor 43 Min.

Frohsinn holt den Wanderpokal Lokalsport

Die Siegerehrung in Autenried mit – sitzend von links – Harald Kempter (Schützenmeister Autenried), Miriam Ruf, Johannes Stötter, Georg Ley sowie – stehend von links – Florian Frey, Erwin Kempter, Sonja Ley, Thomas Ley (Schützenmeister Rieden) und Lorenz Baur (Schützenmeister Oxenbronn).

Oxenbronn triumphiert zum dritten Mal in Folge

Die Frohsinn-Schützen Oxenbronn haben den Wanderpokal zum Gedenken an Rudolf Raschendorfer gewonnen.

Das traditionsreiche Pokalschießen zwischen den Vereinen aus Oxenbronn, Rieden und Autenried wurde zum 47. Mal, diesmal an den Ständen in Autenried, ausgetragen. Insgesamt 70 Sportler (unter ihnen 15 Doppelstarter) nahmen teil.

Auch die Meistbeteiligung sicherten sich die Oxenbronner, die 38 Schützen (unter ihnen 13 in der Schüler- und Jugendklasse) an die Stände brachten. Der Jugend-Wanderpokal der Familie Ruf ging dann auch zum zweiten Mal an die Frohsinn-Schützen, die mit überdeutlichem Vorsprung gewannen.

Beim Wettkampf um den Raschendorfer-Gedächtnispokal nutzten die Oxenbronner ihre Mannschaftsstärke aus. Sie gewannen den Wanderpokal nun drei Jahre in Folge und dürfen für ihn einen festen Platz in ihrem Schützenkeller freimachen. (zg)

Jugend-Wanderpokal 1. Frohsinn Oxenbronn (374 Ringe), 2. Gemütlichkeit Rieden (85), 3. Eintracht Autenried (77)

Gedächtnis-Wanderpokal 1. Frohsinn Oxenbronn (1220,3 Ringe), 2. Gemütlichkeit Rieden (1185,0), 3. Eintracht Autenried (1152,5).

Beste Einzelergebnisse – Schüler-/Jugend: Georg Ley (90 Ringe), Damen: Sonja Ley (89), Herren: Jürgen Ley (95), Aufgelegt: Erwin Kempter (99)

Themen Folgen