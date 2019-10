vor 33 Min.

Grün-Weiß nutzt seine Chancen

Nach dem 3:2 im Günz-Derby kann der Aufsteiger erst einmal aufatmen. Auch der Verlierer kann Positives aus der Begegnung mitnehmen

Von Christoph Dizenta

Ein in der ersten Halbzeit mäßiges, in den zweiten 45 Minuten jedoch mehr als unterhaltsames Kreisliga-Match lieferten sich gestern vor 125 Zuschauern der FC Grün-Weiß Ichenhausen und die SpVgg Ellzee. Am Ende des Günz-Derbys stand ein verdientes 3:2 für die Hausherren, die sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschafften. Doch auch Ellzee muss ob der gezeigten Leitung nicht schwarzsehen.

Die Partie begann zäh mit gegen-seitigem Abtasten. Keine Mannschaft wollte der anderen zu viel Luft lassen und so entwickelte sich ein nicht gerade ansehnliches Match, in dem die Hausherren mit vielen langen Bällen agierten und die Gäste in Halbzeit eins keine Ruhe ins eigene Spiel bringen konnten. So dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Matteo Komm die erste halbwegs gute Chance für die SpVgg hatte. Sein Schuss nach schöner Kombination verfehlte aber knapp das Ziel. Fast im Gegenzug hatte dann Marc Sirch für die Heimelf die erste richtige Chance – und er nutzte sie. Als sein Gegenspieler wegrutschte, lief Sirch allein auf den Kasten zu und vollstreckte eiskalt zur Führung.

Aus der Kabine kamen die Gäste deutlich motivierter. Sie standen nun höher, pressten viel früher und kamen sofort zu Möglichkeiten gegen eine nun plötzlich leicht verunsichert wirkende Grün-Weiß-Defensive. In der 47. Minute schwamm diese Defensive zum ersten Mal so richtig, Dominik Seitz stocherte den Ball aber nur an den Pfosten. Keine 60 Sekunden später unterlief Heim-Torwart Hasib Peco einen langen Ball. Der Kopfball von Peter Ost strich aber über die Latte. Genau in diese Drangphase der Gäste fiel dann das 2:0 für die Ichenhauser (53.). Einen langen Abschlag nahm Denis Mehic technisch sauber mit, überlief anschließend zwei Ellzeer Abwehrspieler und schob die Kugel unhaltbar für den Gästekeeper Philipp Hörmann ins lange Eck.

Grün-Weiß wollte nachlegen, doch ein Schuss des eingewechselten Bastian Beh verfehlte den Kasten der SpVgg knapp. Danach gab Ellzee noch einmal Gas. Angetrieben von David Christ, lancierten die Gäste Angriff auf Angriff gegen die nun aber wieder besser stehende Abwehr der Grün-Weißen. Trotzdem hatte vor allem Sturmtank Dominik Seitz durchaus Möglichkeiten, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch das Runde wollte partout nicht ins Eckige. Und so kam es, wie es kommen musste. Eine Viertelstunde vor Schluss war neuerlich Sirch zur Stelle und schloss einen Konter zum 3:0 ab.

Wer nun dachte, die Messe sei gesungen, hatte die Rechnung ohne die Moral der Gäste gemacht. Julian Dankel (85.) und Dominik Seitz (90.+1) schafften noch einmal den Anschluss. Doch die Sekunden verrannen und mehr war für die Zachwey-Elf nicht mehr drin.

Themen folgen