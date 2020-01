vor 19 Min.

Günzburg geht mit einem Spitzenspiel ins neue Jahr

VfL empfängt Tabellenführer und muss zwei Ausfälle verkraften

Zu ungewohnter Zeit empfangen die Bayerligahandballer des VfL Günzburg zum ersten Spiel im neuen Jahr den ungeschlagenen Spitzenreiter Haspo Bayreuth. Da am Samstag in der Rebayhalle Futsal gespielt wird, steigt das Spitzenspiel am Sonntag um 16.30 Uhr.

Nach der unnötigen Niederlage am letzten Spieltag im vergangenen Jahr in Waldbüttelbrunn stehen die Spieler um Kapitän Patrick Bieber zwar zwei Punkte hinter der Tabellenspitze und damit hinter Bayreuth. Sie haben allerdings nun direkt die Möglichkeit, wieder oben anzugreifen. Die Gäste sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der höchsten bayerischen Liga. Jahr für Jahr haben sie sich mit einer enorm effektiven Abwehr und einem höchst agilen Angriff immer recht lange im Rennen um die oberen Plätze behauptet. Für den Aufstieg hat es bislang aber nie gereicht.

Anders in der aktuellen Saison: Als einziges bislang ungeschlagenes Team stehen die Bayreuther zusammen mit der TG Landshut an der Spitze der Tabelle. Sie bestechen durch die beste Abwehr der Liga, die im Schnitt lediglich etwas mehr als 22 Tore pro Spiel zulässt. Der Abwehrverbund zeigt nicht nur enorm hohe Laufbereitschaft, er interpretiert seine Arbeit auch ungewohnt offensiv, was bislang jeden Gegner zur Verzweiflung getrieben hat. In Kombination mit einem eingespielten und spritzigen Angriff steht das Team um Rückkehrer David Schreibelmayer durchaus zurecht an der Spitze der Tabelle.

Was in Günzburg aber hoffen lässt: Insbesondere bei Spielen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel wuchsen die Spieler von Trainer Czakó regelmäßig über sich hinaus, feierten neun Siege in zwölf Spielen. Im neuen Jahr muss das Ziel sein, an die Erfolge des vergangenen Jahres anzuknüpfen. Leicht wird das nicht.

Denn die Mannschaft kommt geschwächt aus der Pause. Spielmacher Nico Jensen wird auf absehbare Zeit fehlen. Er verletzte er sich im Winterurlaub und wird für den Großteil der noch ausstehenden Saisonspiele ausfallen. Zudem ist es noch fraglich, ob Pascal Buck nach einer Verletzung beim Laufen einsatzbereit ist. Ohne Frage ist das eine Schwächung des gerade warmgespielten Günzburger Angriffs. Kompensiert werden muss er allerdings, wenn Günzburg auch in der restlichen Saison Teil der Spitzengruppe bleiben will.

Positiv stimmt, dass die Günzburger auch in den ersten Spielen vor der Herausforderung standen, Probleme im Angriff zu lösen. Dennoch gelangen Siege gegen vermeintlich bessere Mannschaften. Der Schlüssel zum Sieg lag jedes Mal in einer herausragenden Abwehrleistung. Dieses Schema kann auch auf das kommende Spiel übertragen werden.

Nur durch eine Bestleistung im Abwehrverbund besteht eine Chance gegen das Spitzenteam der Liga. Oder, wie VfL-Trainer Czakó es formuliert hat: „Es gewinnt auch die Mannschaft, die am Ende des Spiels weniger Tore bekommen hat als der Gegner.“ (zg)

