vor 55 Min.

Langjähriger Funktionär und leidenschaftlicher Schütze

Schützengau Burgau ehrt verdiente Mitglieder. Ein Sportler erhält die Ehrennadel in Gold des Schützenbezirks

Von Martin Gah

Traditionell werden bei der Jahreshauptversammlung des Schützengaus Burgau Personen geehrt, die im Gauvorstand oder in ihren Mitgliedsvereinen ehrenamtlich tätig sind. In Scheppach wurden nun insgesamt 23 verdienten Gau-Mitgliedern Ehrennadeln des Schützenbezirks Schwaben und des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) verliehen. Das Spektrum ihrer Tätigkeiten reicht von der Aufsicht an einem Stand für scharfe Waffen über das Böllern bis zur Pflege einer vereinseigenen Bienenweide. Die Altersspanne erstreckt sich von 21 bis 69 Jahre.

Die ranghöchste Auszeichnung bekam Helmut Hins vom Schützenverein Frohsinn Konzenberg. Er ist neuer Träger der Ehrennadel in Gold des Schützenbezirks Schwaben. Helmut Hins ist 58 Jahre alt und schießt, seit er 16 ist.

Mit 19 Jahren begann er seine Karriere im Vorstand als Beisitzer. 2006 hörte der damalige Zweite Schützenmeister auf und Hins übernahm das Amt.

Bei den nächsten Wahlen will er allerdings nicht mehr antreten, da er seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen ist. Außerdem möchte er der Jugend des Vereins Platz machen.

Im Gau Burgau bekleidet Hins seit 2011 das Amt des EDV-Referenten.

Neben seiner Tätigkeit im Vorstand der Konzenberger schießt Hins bis heute in einer Luftgewehrmannschaft. Diese geht aktuell in der C-Liga an den Stand. Mit diesem Team erlebte er bereits zwei sehr emotionale Momente, nämlich den Aufstieg in die Bezirksliga und den Abstieg aus dieser Liga. „Damals waren wir die erste Mannschaft aus dem Gau Burgau, die auf Bezirksebene schoss“, erzählt Helmut Hins.

Auch seine Familie ist dem Schießsport verbunden. Sein Bruder Hermann Hins schießt für die BSG Offingen in der Luftgewehr-Bezirksoberliga. Seine vier Kinder sind passive Mitglieder im SV Konzenberg. Am Schießsport schätzt Hins besonders, dass man zwar sehr viel an seiner eigenen Leistung arbeiten kann, aber gleichzeitig auch ein Blick auf die anderen Mitglieder der Mannschaft notwendig ist, um wirklich erfolgreich zu sein. Außerdem gefällt ihm der kameradschaftliche Umgang bei den Rundenwettkämpfen.

