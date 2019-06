vor 56 Min.

Rundenjagd beim Partnerlauf

Zum 15. Mal treten Leichtathleten zum Burgauer Partnerlauf an.

Die Sache hat einen Haken – das macht sie so interessant

Der Startschuss zur 15. Burgauer Team-Challenge fällt am Samstag um 18 Uhr, im Sportzentrum an der Remsharter Straße. Der spezielle Modus hat in der Vergangenheit immer wieder Freizeitsportler und ambitionierte Läufer zum Formtest eingeladen. Auch diesmal setzen die TSV-Leichtathleten auf einen guten Besuch.

Bei der Team-Challenge laufen beide Partner eines Zweier-Teams abwechselnd 45 Minuten lang eine exakt 1111 Meter lange Runde. So befindet sich stets das halbe Teilnehmerfeld auf dem Kurs, während die Teamkollegen eine Belastungspause haben. Andersrum wird ein Haken daraus: Je schneller der Partner läuft, desto kürzer ist die eigene Regenerationsphase. Chancen auf gute Platzierungen können sich auch Hobby-Teams machen, da die Paare in insgesamt neun Klassen starten. Weibliche, männliche und gemischte Teams werden jeweils noch in Altersklassen bis 75, bis 100 und Ü100 unterteilt. Somit sind bei der abschließenden Siegerehrung 27 Podestplätze zu vergeben.

Im Vorprogramm startet um 17.30 Uhr die Fun-Challenge, bei der jedes Team-Mitglied nur einmal die Runde zu bewältigen hat. Vor allem für Kinder und Freizeitläufer wird somit eine Wettkampfalternative angeboten, die wesentlich einfacher zu bewältigen ist. (zg)

bis morgen per E-Mail an leichtathletik@tsvburgau.de oder telefonisch unter (0176) 56933900. Nachmeldungen sind vor Ort bis 45 Minuten vor dem Start möglich.

