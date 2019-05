vor 20 Min.

Titel für Burgauer Gewichtheber

Alex Koch junior siegt bei Bayerischen Meisterschaften

Bei den Bayerischen Meisterschaften im Gewichtheben mit Mehrkampf haben die Nachwuchsathleten des TSV Burgau achtbare Ergebnisse erzielt. Mit Alex Koch junior errang ein Burgauer in der Oberpfalz gar einen Meistertitel. Er musste nur Gewichtheben und seine 68 Kilogramm im Reißen bedeuteten einen Vorsprung von sechs Kilo, den es im Stoßen zu verteidigen galt. Drei gültige Versuche im Stoßen und 80 Kilo waren dann im Zweikampf 148 Kilo. Das bedeutete den Meistertitel für Koch in seiner Klasse, vor den Konkurrenten Fritsch aus Augsburg und Sterr aus Landshut.

Beim TB 03 Roding zeigten aber auch andere Burgauer gute Leistungen. Den Anfang machte der Jüngste, Nikolas Helbert, mit 26 und 28 Kilo im Reißen und Stoßen. Mit 13,4 Sekunden im Pendellauf, 4,60 Meter im Dreier-Hopp und 6,80 Meter im Kugelschocken erzielte er 302,10 Punkte und den achten Platz. Edonis Sahitaj überzeugte im Reißen und Stoßen mit 31 und 44 Kilo. 11,8 Sekunden im Pendellauf, 6,05 Meter im Dreier-Hopp und 6,0 Meter im Kugelschocken waren dann aber zu wenig für einen Podestplatz. Für Sahitaj blieb nur der vierte Platz.

Lennart Rogge steigerte sich mit hohen Techniknoten und Bestleistungen im Reißen und Stoßen auf 37 und 48 Kilo. Mit ausbaufähigen 11,2 Sekunden im Pendellauf, 7,0 Meter im Dreier-Hopp und 8,3 Metern im Kugelschocken holte er mit 463,11 Punkte ebenfalls den vierten Platz.

Tobias Schlenz realisierte neue Rekorde im Reißen und Stoßen mit 52 und 55 Kilo. Hervorzuheben waren die Techniknoten mit 7,5. Trotz Verbesserung in der Athletik mit 11,9 Sekunden im Pendellauf, 6,30 Meter im Dreier-Hopp und 8,75 Meter im Kugelschocken reichte es mit 412,27 Punkten aber auch hier nur zum vierten Platz. Gleiches galt für die Kinder-Schüler-Mannschaft. Mit den gezeigten Leistungen sei man aber, so Trainer Ludwig Vogl, auf gutem Weg. Insbesondere mache sich das Techniktraining in den guten Noten bemerkbar. (zg)

