17:00 Uhr

Winter – Fußball 1:0 Lokalsport

Nichts geht: Die Fußballplätze in der Region (unser Foto entstand am Sonntagvormittag in Röfingen) präsentierten sich winterweiß statt frühlingsgrün.

Am Sonntag ging absolut nichts auf den Plätzen im Landkreis Günzburg. Für einen Teil der Teams heißt die Lösung nun „immer wieder freitags“.

Von Jan Kubica

Der Winter meint’s diesmal gar nicht gut mit den Amateurfußballern in der Region. Kälteeinbruch und Schneefall verhinderten am Sonntag, 18. März, den geplanten Start in die Frühjahrsrunde auf Kreisebene. Zwangspause hatten auch die Bezirksligisten TSV Offingen und TSV Ziemetshausen. Fein raus waren lediglich jene Mannschaften, die ihre Begegnungen ohnehin für Samstag angesetzt hatten – es waren nicht allzu viele.

Unproblematisch ist die Situation nicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren dürfte es nach allzu vielen (und zumindest teilweise schwer verständlichen) Spielabsagen in der Herbstrunde auch diesmal für einige Mannschaften kompliziert werden, alle Nachholtermine im Terminkalender unterzubringen. Das Oster-Wochenende ist für die meisten Teams schon jetzt mit Begegnungen am Karsamstag und am Ostermontag doppelt belegt und auch für den 1. Mai sind bereits mehrere Partien angesetzt.

Der Toto-Pokal erschwert die Sachlage zusätzlich: Am Ostermontag steigt das Halbfinale im Süden des Fußball-Kreises zwischen dem FC Mindeltal und dem SV Waldstetten. Der Gewinner dieser Partie steht im Endspiel, das am 1. Mai stattfinden wird.

Geklärt ist die Sache bereits in jenen Gruppen des Fußball-Kreises Donau, für die Spielleiter Franz Bohmann zuständig ist: Die aktuell in der Kreisklasse West 2 ausgefallenen Partien werden allesamt am Freitag, 4. Mai, angepfiffen; die in der A-Klasse West 2 und in der B-Klasse West 4 entfallenen Spiele sind für Freitag, 27. April, terminiert.

Themen Folgen