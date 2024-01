Eishockey

13 Tore im Eispalast: ESV Burgau feiert Kantersieg gegen Tabellenschlusslicht

David Zachar (schwarzes Trikot) und seine Eisbären-Teamkollegen sind seit Wochen in Top-Form

Plus Die Tormusik erklingt quasi in Dauerschleife: Mit David Zachar und Petr Ceslik schenken die Burgauer Eisbären dem Tabellenschlusslicht der Eishockey-Landesliga 13 Tore ein.

Mit einem eindrucksvollen 13:0 (4:0/4:0/5:0) gewann Eishockey-Landesligist ESV Burgau sein vorletztes Heimspiel der Hauptrunde gegen Schlusslicht ERC Lechbruck. Beim aktuellen Tabellenführer waren David Zachar und Petr Ceslik wieder mit von der Partie. Beide hatten beim knappen 4:3 nach Verlängerung gegen den EV Ravensburg vor einer Woche gefehlt. Im Tor stand Benedict Schaller, als Ersatzkeeper wurde Roman Jourkov aufgeboten. Sie vertraten Stammkeeper Philipp Schnierstein.

Schaller belohnte sich mit einem Shutout

Schaller machte seine Sache sehr gut und belohnte sich mit einem Shutout, also einem Spiel ohne Gegentor. Wieder im Eisbärenkader stand auch Jakob Schwarzfischer, der einige Wochen wegen einer Erkrankung gefehlt hatte. Passen mussten Oleg Novikov und Philipp Maurer. So konnte ESV-Coach Erwin Halusa zwei Torhüter und 16 Feldspieler aufbieten. Die Gäste aus dem Ostallgäu kamen mit 14 Feldspielern und einem Torhüter in den Burgauer Eispalast.

