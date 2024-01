Auch ohne Zachar erfolgreich: Achter Heimsieg in Serie der Burgauer Eisbären

Plus Obwohl ihr Anführer David Zachar fehlte, erbeuteten die Burgauer Eisbären am Wochenende nach dem bereits erfolgreichen Spitzenspiel zwei weitere Punkte.

Nur teilweise erfüllt hat Eishockey-Landesligist ESV Burgau seine Pflichtaufgabe gegen den EV Ravensburg. Die Eisbären mussten bei ihrem 4:3-Sieg in die Verlängerung. Damit nahmen die Oberschwaben einen Punkt mit nach Hause, die Markgräfler behielten zwei Zähler. Neben Petr Ceslik, der schon am Freitag beim Heimsieg gegen den ERC Sonthofen gefehlt hat, musste ESV-Trainer Erwin Halusa auch auf Spielmacher David Zachar verzichten. Der Burgauer Kapitän fehlte aus familiären Gründen.

Immer noch nicht im Kader der Eisbären standen Joshua Tsui, Jakob Schwarzfischer und Philipp Maurer. So standen 16 Feldspieler und die Torhüter Philipp Schnierstein und Benedict Schaller für den ESV auf dem Eis. Die Gäste waren ebenfalls mit 18 Akteuren angereist. Das Fehlen von Regisseur Zachar war während der gesamten sechzig Minuten deutlich zu spüren. Nicht ihren besten Tag hatten die beiden Schiedsrichter. Mit ihrer kleinlichen Spielleitung unterbrachen sie eine relativ faire Partie immer wieder. Erst hatten die Burgauer unter den damit verbundenen Strafzeiten zu leiden, im Schlussabschnitt waren auch die Ravensburger von der zu engen Regelauslegung betroffen.