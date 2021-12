Die Burgauer Eisbären sind wieder in der Spur

Plus Der 9:1-Sieg über Forst macht das Tor zur Aufstiegsrunde für die Burgauer Eishockeyspieler und -fans ganz weit auf. Die feiern ihre Mannschaft frenetisch.

Der ESV Burgau marschiert wieder schnurstracks in Richtung Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Der Eishockey-Landesligist gewann sein Heimspiel gegen die Nature Boyz Forst mit 9:1 und festigte damit den dritten Platz.