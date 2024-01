Eishockey

Zwölf Tore auswärts: Burgauer Eisbären deklassieren Reichersbeuern

Die Burgauer sicherten mit diesem Kantersieg den zweiten Rang in der Tabelle.

Plus Das hätten sicher nicht die kühnsten Optimisten aus dem Lager des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau erwartet. Die Eisbären gewinnen gegen Reichersbeuern 12:0.

Das hätten sicher nicht einmal die kühnsten Optimisten aus dem Lager des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau erwartet. 12:0 (6:0/4:0/2:0) gewannen die Eisbären ihr Auswärtsspiel in der Hacker-Pschorr-Arena zu Bad Tölz gegen den SC Reichersbeuern. So ein hoher Auswärtssieg ist den Markgräflern in dieser Spielzeit bis dato noch nicht gelungen.

Burgauer mit Torfestival gegen direkten Tabellenkonkurrenten

Zahlreiche Burgauer waren mit Autos und einem Bus in die oberbayerische 20.000-Einwohnerstadt gekommen und unterstützen ihre Spieler lautstark. Zwei Tage vor Silvester lieferten die Markgräfler vor allem im ersten Drittel ein echtes Feuerwerk ab. Nach zwanzig Minuten stand es durch die Treffer von Benedek Radvanyi, Petr Ceslik, Patrik Kozlik, Max Arnawa, Florian Bayer und Sven Gäbelein schon 6:0. Im zweiten Abschnitt trafen Kozlik, Arnawa und zweimal Ceslik für die Eisbären ins Schwarze. Das letzte Drittel endete mit 2:0, die Treffer markierten Gäbelein und Frederic Hermann.

