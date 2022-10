Coach Nöbauer nach dem 6:0 des VfR Jettingen: "Das war richtig gut"

Plus Bezirksligist VfR Jettingen veredelt eine bärenstarke Leistung mit sechs Toren. Auch die Fußballer von FC Günzburg und SC Bubesheim gewinnen überzeugend.

Schöner könnte ein Oktober-Sonntag auf dem Fußballplatz kaum sein. Die heimischen Bezirksligisten jedenfalls nutzten das hübsche Wetter und die milden Temperaturen zu verdienten Siegen. Der FC Günzburg und der VfR Jettingen bleiben in der Spielgruppe Nord das Maß aller Dinge und der SC Bubesheim hat sich nach Punkten ganz nah ans ungemein dicht besetzte Mittelfeld herangeschoben.