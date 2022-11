Der FC Günzburg trifft und der SC Bubesheim klagt

Plus Der effektiv spielende FC Günzburg setzt sich im Bezirksliga-Derby 2:0 durch. Der SC Bubesheim beschäftigt sich zu intensiv mit Schiedsrichter-Entscheidungen.

„Die Nummer eins im Kreis sind wir“ – so skandierten die Spieler des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg nach ihrem 2:0-Erfolg über den SC Bubesheim. Die Kreisstädter tanzten ausgelassen über den Rasen und jubelten: „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey.“ Die Bubesheimer liefen dagegen mit hängenden Köpfen aus.