Der FC Günzburg will als Spitzenreiter in die Winterpause

Plus Die Fußball-Bezirksligisten im Landkreis Günzburg nehmen sich vor, in ihre finalen Spiele 2022 alles reinzuwerfen. Der SC Bubesheim hat jetzt schon Auszeit.

Schrittweise verabschieden sich die heimischen Bezirksligisten in die Winterpause. Der SC Bubesheim hat nach der erneuten Absage eines Heimspiels jetzt schon frei, der FC Günzburg tritt noch einmal an. Sogar noch zwei Spiele vor der Brust haben der VfR Jettingen und der TSV Ziemetshausen.