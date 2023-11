Trainer Kochlöffel: „Wir wollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben“

Plus Dennis Kochlöffel, Trainer der SG Röfingen/Konzenberg, spricht im Interview über fehlende Tore das neue sportliche Ziel – den Klassenerhalt.

Die Spielgemeinschaft Röfingen/Konzenberg belegt nach zwölf Spielen mit gerade einmal zehn Punkten Platz elf in der Kreisklasse West 2. Damit sind Sie doch sicherlich nicht ganz zufrieden?

Dennis Kochlöffel: Damit wäre auch kein anderer Trainer zufrieden. Aber man muss bedenken, dass wir einen dünnen Kader haben und zwei tragende Säulen der Mannschaft durch Verletzung weggebrochen sind. Deshalb mache ich der Mannschaft auch keinen Vorwurf, denn sie holt meistens Sonntag für Sonntag alles aus sich heraus.