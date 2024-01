Hallenfußball

13:12 Uhr

Bubesheim ist Futsal-Landkreismeister: So haben die Teams gespielt

Der SC Bubesheim wurde vor dem Turnier als Titelfavorit gehandelt: Das Team von Spielertrainer Tayfun Yilmaz hat nach dem Erfolg ausgelassen in der Rebayhalle gefeiert.

Plus Die Ausrichter des landkreisweiten Hallenfußball-Turniers setzen sich in der Günzburger Rebayhalle durch. Eine Schiedsrichterentscheidung sorgt jedoch für Diskussionen.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Der SC Bubesheim ist Kreismeister im Hallenfußball. Das Team um Spielertrainer Tayfun Yilmaz holte sich vor 750 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Günzburger Rebayhalle verdient den Titel und bezwang im Finale den FC Günzburg. Die Bubesheimer gewannen das Endspiel um den Sparkassencup mit 4:2. Damit vertreten der SC Bubesheim und der FC Günzburg den Landkreis bei den Titelkämpfen um die Meisterschaft im Fußballkreis Donau am 5. Januar in Nördlingen.

Hallenturnier beginnt mit hohem Tempo und tollem Fußball

Das Günzburger Finalturnier startete mit einem echten Zungenschnalzer. Im Auftaktspiel gewann der SC Bubesheim gegen den VfR Jettingen mit 3:1. Dieses Spiel wogte hin und her und war eine echte Werbung für den Hallenfußball nach Futsalregeln. Allerdings konnte das hohe Niveau dieser Partie nicht über das ganze Turnier erreicht werden. Die Bubes-heimer marschierten schließlich souverän durch ihre Gruppe. Nach dem Erfolg über Bezirksligist Jettingen schlug die Mannschaft um Cemre Onay und David Tamm auch die TSG Thannhausen und TGB Günzburg. Beim knappen 2:1 gegen die TSG Thannhausen zeigten die Bubesheimer ihre schwächste Turnierleistung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .