Rote Karte für die Geselligkeit

2020 fielen in vielen Vereinen die beliebten Weihnachtsfeiern aus. Und auch dieses Jahr fallen sie coronabedingt ins Wasser. Wie die Vereine darauf reagieren.

Die Saison in den Amateurligen im Fußball ist zu Ende, auch im Handball und den meisten anderen Sportarten ist die Saison ausgesetzt oder schon früher in die Winterpause gegangen. Es ist die Zeit, in der normalerweise bei Glühwein, Punsch und Plätzchen über die vergangenen Spiele und Ereignisse diskutiert wird. Ohne Corona würden aktive Mitglieder, Funktionäre und oftmals auch Fans, Freunde und Familie an Weihnachtsfeiern des Sportvereins teilnehmen. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus?

Da nun wieder strengere Bestimmungen und Auflagen für Veranstaltungen gelten, fallen die Feiern im Advent häufig ganz aus. Teilweise greifen die Vereine im Landkreis auch auf andere Möglichkeiten zurück, wie auch schon im vergangenen Jahr.

Eine solche Idee, um den Mitgliedern zu zeigen, dass der Verein sie nicht vergessen hat, sind kleine Geschenke. Darauf haben die Handballer des VFL Günzburg im vergangenen Jahr zurückgegriffen und an ihren Nachwuchs kleine Aufmerksamkeiten verteilt. In diesem Jahr haben sich die verschiedenen Mannschaften des VFL Günzburg zu internen Weihnachtsfeiern in ganz kleinem Rahmen getroffen, als es die Regeln und die Fallzahlen noch zugelassen haben.

Die Entscheidung, keine Weihnachtsfeier zu machen, traf wie viele weitere Vereine im Landkreis auch der VFL Großkötz. Vor allem durch die steigenden Inzidenz-Zahlen sahen sich die Verantwortlichen nicht in der Lage, eine solche Veranstaltung zu organisieren. Benjamin Neudert, ein Funktionär bei Großkötz, sagt dazu: „Mit den Zahlen aktuell können wir das nicht mit gutem Gewissen vereinbaren, außerdem sind die Auflagen mittlerweile wieder sehr streng.“

Auch bei anderen Vereinen wie der TSG Thannhausen haben keine Feiern stattgefunden. So bleibt es also wie schon im vergangenen Jahr größtenteils dabei, dass die Sportvereine keine Weihnachtsfeiern ausrichten. Die Erinnerungen an das besinnliche Zusammensein in der Vorweihnachtszeit gehören demnach weiterhin dem Jahr 2019 an. Die Sportler und Sportlerinnen müssen also mit den hauseigenen, weihnachtlichen Leckereien vorliebnehmen.

Für die sportliche Leistung und die Fitness ist sowieso von Vorteil, sich nicht mit reichlich Glühwein und Plätzchen den Bauch vollzuschlagen. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass in Zukunft wieder in größerem Rahmen gefeiert werden darf. Denn gerade um den Teamgeist und die Moral der Vereine zu stärken, sind solch gesellige Veranstaltungen eine wichtige und schöne Tradition.