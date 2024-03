Stadt Ichenhausen ehrt ihre herausragenden Sportlerinnen und Sportler

In einer kleinen Feier hat die Stadt Ichenhausen ihre besten Sportler des Jahres 2023 geehrt. 28 Sportler aus sechs Vereinen wurden im Rathaus für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Neben Bronze- und Silbermedaillen verlieh Bürgermeister Robert Strobel auch eine Goldmedaille an den 14-jährigen Emil Kollek und seine zehnjährige Schwester Ida. Das Geschwisterpaar hatte bei den Special Olympics Winterspielen in Bad Tölz zwei Silbermedaillen im Super G und Riesenslalom gewonnen. Den Ehrenpreis und damit einen Pokal erhielten die zehnjährigen Weltmeisterinnen Lina Wittenborn und Amina Eminovic (beide Tanzzentrum Michaela Majsai, Edelstetten).