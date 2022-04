Günzburg

Nach dem Aus: So war "The Voice Kids" für Nina aus Günzburg wirklich

Die 13-jährige Schülerin Nina Cela aus Günzburg hat an der Gesangs-Talentshow "The Voice Kids" teilgenommen.

Plus Im Gespräch erzählt Nina Cela aus Günzburg, was sie von ihrem Battle-Aus bei "The Voice Kids" hält und warum sie bei keiner Castingshow mehr mitmachen will.

Von Sophia Huber

"The Voice Kids" war weder ihr größter Traum, noch ist sie großer Rockmusik-Fan: Nach ihrer Teilnahme bei der Sat.1-Fernsehshow "The Voice Kids" haben wir die mittlerweile 13-jährige Nina Cela aus Günzburg zum Interview getroffen. Und spannende Einblicke hinter die Kulissen der Castingshow bekommen.

