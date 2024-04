So können Sie am Maibaumwettbewerb der GZ teilnehmen

Bis zum 5. Mai sammeln wir Fotos von Maibäumen aus dem Landkreis Günzburg, danach wird abgestimmt. So können Vereine mitmachen und vielleicht sogar gewinnen.

Ein paar Bilder von schön geschmückten Birken mit aufwendigen Schnitzereien haben uns bereits erreicht. Doch noch bis zum Sonntag, 5. Mai dürfen Sie uns eure Maibäume per Foto zukommen lassen. In einem Online-Wettbewerb können dieses Jahr unsere Leserinnen und Leser wieder darüber abstimmen, wer das tollste Exemplar im Landkreis hat.

Mitmachen und gewinnen: Wir suchen den schönsten Maibaum im Landkreis Günzburg

Beim großen Maibaum-Voting der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten winken natürlich nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Preise: Die Radbrauerei Günzburg stellt für die ersten drei Platzierten unseres Votings Preise zur Verfügung – natürlich in flüssiger Form. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie ein Foto vom Maibaum per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de – wichtig ist uns dabei als Angabe natürlich, wo der Baum steht, wer das Foto gemacht und welcher Verein ihn aufgestellt hat. Denn an die Aufsteller der schönsten Bäume gehen die Siegerpreise. Einsendeschluss ist Sonntag, 5. Mai. Ab dem 6. Mai läuft dann eine Woche lang unsere Abstimmung auf unserer Homepage, an deren Ende der schönste Baum im Landkreis Günzburg gekürt wird. (AZ)

Lesen Sie dazu auch