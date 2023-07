Waldstetten investiert kräftig in Kindergarten und Wohnungsbau

Plus Etwa 6,5 Millionen Euro sind für die beiden Projekte vorgesehen. Die ersten Wohnungen sollen bis Herbst 2024 fertig sein.

Da kommt einiges zusammen: Der Markt Waldstetten nimmt für zwei größere Projekte eine Menge Geld in die Hand. Für die Erweiterung des Kindergartens und den Umbau- sowie Neubau einer Wohnanlage werden nach vorläufigen Kalkulationen um die 6,5 Millionen Euro anfallen. Ein Teil dieser Investitionen dürfte noch im kommenden Jahr fertig werden.

Die Arbeiten für die Erweiterung des Kindergartens St. Martin gehen laut Bürgermeister Michael Kusch planmäßig voran. Allerdings hinke das Projekt durch die Corona-Pandemie „fast ein Jahr hinterher“, wie er der Günzburger Zeitung auf Anfrage sagte. Mittlerweile wurde die Bodenplatte des Anbaus fertig gestellt, so dass nun der Rohbau entstehen kann. Der Bürgermeister wurde vom Marktrat ermächtigt, die weiteren Gewerke für Lüftung, Heizung und Sanitäranlagen zu vergeben, da diese Aufträge während der Sitzungssommerpause anfallen. Die Kosten für den Erweiterungsbau werden nach jetzigem Stand etwa zwei Millionen Euro betragen, abzüglich staatlicher Fördermittel.