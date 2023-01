Waldstetter Sternsinger sammelten fast 2000 Euro für arme Kinder

Die 26 Mädchen und Buben aus Waldstetten stehen stellvertretend für so viele, die in den Pfarreien als Sternsinger Geld für notleidende Kinder sammelten.

Genau 1995 Euro sammelten Kinder und Jugendliche in Waldstetten anlässlich der Sternsingeraktion für das Kindermissionswerk. Die 26 Mädchen und Buben zwischen sieben und 15 Jahren liefen am Dreikönigstag in sieben Gruppen aufgeteilt mit einer erwachsenen Begleitperson von Haus zu Haus und überbrachten den Segen „Christus Mansionem Benedicat“, Christus segne dieses Haus. Im Fokus der Sternsingeraktion stand in diesem Jahr der Kinderschutz unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Als Sternsinger waren in den Kirchengemeinden nicht nur Ministrantinnen und Ministranten, sondern alle Kinder eingeladen, für Notleidende zu sammeln. (bwz)