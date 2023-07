Schwäbisch gschwätzt und gsonga: In Wettenhausen geht es um Dialekt

Der Landkreis hat erstmals einen Dialektwettbewerb für junge Leute organisiert. Zehn Schulen und fast 200 Kinder und Jugendliche waren bei der Premiere dabei.

Da muss man schon genau hinhören, obwohl eine glockenhelle Stimme zur eigenen Gitarrenbegleitung ertönt: "Am Medig mach i blau, am Aftermedig au. Am Mikte isch dr Wuchamarkt, am Doschdig schaff i auch it stark. Am Freitag laß i's Freitag sei, d'r Samstag hilft em Sonntag nei." Das sind die ersten Zeilen, die in dieser Woche Hannes Haider aus Münsterhausen im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen gesungen hat. Alles auf Schwäbisch versteht sich.

Schließlich hat der Elfjährige an einem Dialektwettbewerb des Landkreises Günzburg für Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Und da ist für Hochdeutsch nun mal keinen Platz.

Der "Podkascht aus dem Mindeltal"

Ja - es gibt noch Luft nach oben, was die Zahl der Einsendungen anbelangt. Zwölf eingereichte Beiträge waren es schließlich, die eine hochkarätige Fachjury bewertet hat. Die Hälfte davon ist mit einem ersten, zweiten oder dritten Platz bedacht worden in der Einzel- und in der Gruppenkategorie. Klaus Wolf, der seit über zehn Jahren an der Universität Augsburg eine Lehrprofessur für Deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters und der Frühen Neuzeit mit dem Schwerpunkt Bayern innehat, ist ein Teil der Jury und hingerissen vom Einfallsreichtum der Buben und Mädchen. Da ist ein "Podkascht aus dem Mindeltal" zu hören, in dem Dialektwörter von Kindern für Kinder erklärt werden. In einem Video stellen die Schüler Dialektwörter szenisch nach.

Eine selbst verfasste Kurzgeschichte, ein eigenes Gedicht und das vorgetragene schwäbische Volkslied werden in der Einzelkategorie ausgezeichnet. Neben dem Günzburger Landrat Hans Reichhart, den beiden Ideengebern Simon Partner-Frei (Kulturreferent) und Florian Kaida (Bildungskoordinator) haben Lehrstuhlinhaber Wolf und die beiden Trägerinnen des bayerischen Dialektpreises, Edith Burkhart-Funk und Brigitte Schwarz, die eingesendeten Beiträge bewertet. Ein solcher Wettbewerb sei auf schwäbischer Ebene bislang einzigartig und bayernweit "ziemlich einmalig", sagt der Wissenschaftler, der zugleich Vorsitzender des Vereins Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten ist.

Ein schützenswerter Schatz

In ihrer Ansprache ging die stellvertretende Landrätin Simone Riemenschneider-Blatter auf den Dialekt als "besondere Form der Kommunikation" ein: "Der Dialekt ist mehr als nur eine regionale Variante der Sprache. Er ist lebendiges Zeugnis unserer Geschichte, unserer Traditionen und unserer Identität. Er ist ein Schatz, den es zu schützen und weiterzugeben gilt."

Der erste Dialektwettbewerb dürfte nicht der letzte gewesen sein. Oder mit den Worten der Initiatoren. "Des mach mer nomal!"

Die Sieger in der Kategorie Einzelbeitrag sind:

Erster Platz: Hannes Haider mit seinem schwäbischen Mundart-Lied. Klaus Wolf wollte dem Gymnasiasten Hannes Haider gleich noch den Titel "Dialektbotschafter vom Landkreis Günzburg" verleihen. "Dichtung, Gesang, Instrumentalmusik und Tierliebe. Mit einem Wort: ein schwäbisches Gesamtkunstwerk", hat der Juror begründet. Die heimische Wachtelzucht inspirierte Hannes Haider, der die Klasse 6a des St.-Thomas-Gymnasiums in Wettenhausen besucht, zu einer selbst gedichteten Strophe auf die von ihm gehegten Vögel.

Erster Platz: Sebastian Mayer für seine Kurzgeschichte "Dr Drachschdoi". Sebastian Mayer erzählt in seinem Beitrag von einem König, der auf wundersame Weise durch den Buben Gustav von einem Bann befreit wird. "Dialekt ist eine gesprochene Sprache, die sich nicht immer leicht verschriftlichen lässt", sagte Brigitte Schwarz. Sebastian Mayer sei es allerdings gelungen, diese Herausforderung zu meistern. Die Geschichte konnte die Jury sowohl sprachlich als auch grammatikalisch überzeugen.

Dritter Platz: Dominik Fiederer und Moritz Biegel für ihre Kurzgeschichte "D'Fluach des Kenigs". Die Kurzgeschichte der beiden Gymnasiasten erinnerte Klaus Wolf an eine Art "Game of Thrones" auf Schwäbisch. Könige konkurrieren um den Thron und liefern sich spannende Kämpfe. "Das alles muss man nicht auf Englisch sagen, sondern es kommt 'Schwäbisch gschwätzt' spannend und authentisch rüber", lobte der Wissenschaftler in seiner Laudatio.

Die Sieger in der Kategorie Gruppenbeitrag sind:

Erster Platz: Klasse 6c der Realschule Krumbach für ihren Beitrag bestehend aus einem schwäbischen Wörterbuch, einem schwäbischen Dialog und einem schwäbischen Gedicht. Viel Mühe und noch mehr Zeit haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c der Realschule Krumbach für ihren Beitrag investiert. "Herausgekommen ist ein beeindruckender dreigliedriger Beitrag", lobte Wolf. Preiswürdig sei zunächst die Wortschatzarbeit. "Geradezu hollywoodreif ist der Film mit Playmobil-Figuren". Die sind alle des Schwäbischen mächtig. Den Abschluss bildete ein literarischer Klassiker: "Ein Gedicht des berühmten schwäbischen Poeten Hyazinth Wäckerle wird nicht nur im schwäbischen Originalton rezitiert, sondern auch mit passenden, mitunter meditativen Bildern unterlegt."

Zweiter Platz: Klasse 3a der Grundschule Balzhausen mit ihrem Podcast "Kuddelmuddel - ein Podkascht aus dem Mindeltal". Kein Beitrag, der nur für den Dialektwettbewerb ins Leben gerufen worden ist, sondern ein langfristiges Projekt, das die Menschen im Landkreis Günzburg noch lange erfreuen soll, haben die Drittklässler der Grundschule Balzhausen mit ihrem Podcast "Kuddelmuddel" geschaffen. "Wir freuen uns auf viele weitere schwäbische Podcasts", sagte Brigitte Schwarz in ihrer Laudatio. Die Klasse 3a der Grundschule Balzhausen hat mittlerweile drei Folgen veröffentlicht. Seit Anfang Juli ist die neueste Folge online: "In dr Kuche".

Dritter Platz: Klasse 4a der Grundschule Krumbach für ihr Video: "Wia d'Schnabl g'wachsa isch". Schwäbische Wörter werden zuerst szenisch nachgespielt und dann ins Hochdeutsche übersetzt: Mit diesem Video hat die Klasse 4a der Grundschule Krumbach die Jury überzeugt. "Die Beteiligten haben sichtlich ihren Spaß bei der spielerischen, ja theaterreifen Inszenierung der Dialektausdrücke", sagte Schwarz. (mit AZ)