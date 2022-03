Weiterer Vandalismus nahe Wettenhausen: Figur an Kreuzstock zerstört

Einen weiteren Fall von Vandalismus gibt es in Kammeltal: Nahe Wettenhausen wurden an einem Kreuzstock die Glasscheibe und die Marienfigur aus Ton zerschlagen.

Nach den ausufernden Zerstörungen des Gedenkwegs am Kalvarienberg in Wettenhausen berichtet die Polizei von einem weiteren Fall. An einem Kreuzstock bei einer Forsthütte im Waldgebiet "Weinhalde", nordwestlich des Orts, haben bislang unbekannte Personen Schäden angerichtet. Die Tat muss nach Zeugenaussagen am Samstag zwischen 9 und 19 Uhr verübt worden sein. Der Kreuzstock ist gemauert. In ihm befand sich hinter einer Glasscheibe eine Marienfigur aus Ton.

Glasscheibe des Kreuzstocks bei Wettenhausen eingeschlagen

Die Figur und die Glasscheibe wurden zerschlagen. Zudem wurde das bepflanzte Umfeld verwüstet. Aufgrund der Örtlichkeit und der Tat vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit den Beschädigungen am Kalvarienberg. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)