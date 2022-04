Zerstörter Kreuzweg Wettenhausen: Die Menschen eint der starke Glaube

Plus Mit unfassbarer Gewalt haben Unbekannte die Stationen des Kreuzwegs in Wettenhausen zerstört. Die breite Solidarität zeigt, wie stark der Glaube Menschen vereint.

Der Kreuzweg am Kalvarienberg in Wettenhausen zählt zu den bedeutendsten sakralen Bauwerken im Landkreis Günzburg. Seit vielen Generationen wird dieser besondere Ort von Gläubigen besucht. Das ganze Jahr über pilgern Menschen den Berg hinauf, um zu beten, ihre seelischen Anliegen loszuwerden oder mit einem meditativen Spaziergang innere Ruhe zu erlangen. Vor allem in der Karwoche wird die Glaubensgeschichte Jesu immer wieder erzählt und endet an Karfreitag mit der Andacht an der großartigen Kreuzigungsgruppe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen