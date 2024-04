In diesen neun Augsburger Läden kann man fair und nachhaltig einkaufen

Woher kommt unser Essen? Wie wurde die Kleidung produziert? Solche Fragen sind vielen beim Einkaufen wichtig. Neun Orte in Augsburg, wo es faire Produkte gibt.

Wer beim Einkauf auf Nachhaltigkeit achten möchte, steht manchmal vor einem Problem: Wo gibt es solche Produkte zu kaufen? Wie nachhaltig sind die Waren? Und ganz banal: Welche Kriterien müssen dafür erfüllt sein?

Zu Nachhaltigkeit gehören laut dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung drei Dimensionen: wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und ökologische Tragfähigkeit. Wer nun einfach auf Bio- und Fairtrade-Produkte setzt muss aufpassen: Lediglich die geschützten Begriffe "Bio" und "Öko" in Kombination mit entsprechenden Siegeln belegen eine solche Erzeugung. Da den Überblick zu behalten ist nicht leicht. Einige ausgewählte, nachhaltige Augsburger Geschäfte in den Bereichen Lebensmittel und Mode stellen wir vor.

"Weltladen" - fairer Handel auf drei Säulen

Seit 1980 setzt sich der "Weltladen" für fairen Handel ein. Beim Bezug der Waren wird auf ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit geachtet, sagt die Leiterin. Das Sortiment reicht von Lebensmitteln über Mode und Kosmetik bis zu Textilien und Kunsthandwerk. Besonders der hausgeröstete Kaffee ist hervorzuheben. Er verbindet Handwerk und fairen Handel miteinander und kann in mitgebrachten Behältern oder Papiertüten gekauft werden. Die Waren kommen hauptsächlich von der Südhalbkugel der Erde und werden sorgfältig ausgewählt. Auf die CO 2- Bilanz wirkt sich der weite Transportweg aber natürlich trotzdem aus. Der "Weltladen" will wirtschaftlich benachteiligte Regionen unterstützen und sich für die Umwelt und Menschen hinter den Produkten einsetzen. Neben vielen Lebensmitteln gibt es auch Kleidung, Bücher, Haushaltsgegenstände, Accessoires und Körbe zu kaufen.

Adresse: Weiße Gasse 3, 86150 Augsburg. Öffnungszeiten: Mo - Mi: 10 Uhr - 18 Uhr, Do - Fr: 10 Uhr - 19 Uhr, Sa: 10 Uhr - 16 Uhr. Webseite: weltladen-augsburg.de



Im "Weltladen" gibt es viele verschiedene nachhaltige Waren und auch Kleidung zu kaufen. Besonders ist der hausgeröstete Kaffee. Foto: Timo Lanzerath

"Mutter Erde" - ein fairer Biomarkt

Man ist es gewohnt, das ganze Jahr über an alle möglichen Obst- und Gemüsesorten zu kommen, allerdings ist das oft nicht umweltverträglich. Das passiert bei "Mutter Erde" nicht: Der Laden in der Altstadt bietet ausschließlich saisonales und regionales Obst und Gemüse an. Die Betreiber legen Wert auf Bio-Produkte und regionale beziehungsweise lokale Lieferanten. Das saisonal erhältliche Obst und Gemüse ist außerdem unverpackt, weshalb kein Müll anfällt. Nachhaltigkeit bei Erde, Mensch und Tier: Das sind Kernbestandteile der Ladenphilosophie, nach denen die Produkte ausgewählt werden. Und das riecht und spürt man im Laden. Ein besonderer Fokus beim Warenangebot liegt auf Natur- und Feinkost, aber es gibt auch Milch- und Fleischprodukte.

Adresse: Bauerntanzgäßchen 3, 86150 Augsburg. Öffnungszeiten: Mo - Fr: 8:30 Uhr - 19:00 Uhr, Sa: 8:30 Uhr - 16:00 Uhr.



Bei "Mutter Erde" gibt es ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Obst und Gemüse kommt aus der Region, die anderen Produkte aus dem fairen und nachhaltigen Handel. Foto: Timo Lanzerath

"Rutanatur" - Verpackungsmüll? Nicht hier

Der Unverpackt-Laden in der Innenstadt ist für alle gedacht, die zusätzlichen Müll vermeiden wollen. Als Kunde bringt man hier seine eigenen Behälter, Gläser oder Körbe mit, in die man das gewünschte Produkt abgefüllt. An der Kasse wird dann nach Gewicht bezahlt, wobei das Leergewicht des Behälters selbstverständlich abgezogen wird. Der Laden achtet auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit und überzeugt mit regionalen Bio-Produkten: Obst, Gemüse, Kaffee, Hülsenfrüchte, Backzutaten und -waren, aber auch Haushalts- und Hygieneartikel. Wöchentlich werden neue Nusscremes angeboten, auf der Webseite findet man den Nusscreme-Plan. Für spontane Einkäufe werden vor Ort Gratis-Gläser angeboten. Diese werden von Kundinnen und Kunden gespendet und vor der Bereitstellung gründlich gespült. So können interessierte Neukunden den Laden sogar spontan für sich entdecken.

Adresse: Prinzregentstraße 7, 86150 Augsburg. Öffnungszeiten: Mo - Fr: 10 Uhr - 18:30 Uhr, Sa: 10 Uhr - 15 Uhr. Webseite: rutanatur.de



Auf diesem Bild sieht man die typischen Lebensmittelspender des Unverpackt-Ladens "Rutanatur". Die Kunden können nach Belieben in Behälter wie Gläser die gewünschte Menge abfüllen. Foto: Alban Bauer

"Glore" - Vegane Kleidung?

Ja, das geht: Vegane Kleidung ist komplett frei von tierischen Materialien wie Wolle oder Leder, Knöpfe aus Horn, Kleider aus Seide oder Imprägnierungen aus Wachs - auf all dies versucht "Glore" bei einem Teil des Angebots zu verzichten. Auf der Webseite wird erklärt, was genau vegane Kleidung ist und worauf man dabei als Kunde achten muss. Bei der Produktauswahl achtet "Glore" eigenen Angaben zufolge darauf, dass gerechte Löhne gezahlt werden und keine Kinder an der Herstellung beteiligt sind. Neben Klamotten gibt es in dem geräumigen hellen Laden auch Schuhe, Accessoires und Beauty-Produkte wie Nagellack zu kaufen.

Adresse: Grottenau 2, 86150 Augsburg. Öffnungszeiten: Mo - Fr: 10 Uhr - 19 Uhr, Sa: 10 Uhr - 18 Uhr. Webseite: glore.de



"Glore" bietet eine Vielzahl verschiedener Produkte in der Mode an, aber auch eine Menge Accessoires und Schuhe. Foto: Timo Lanzerath

"Suslet" - Ressourcen und Geldbeutel schonen

Bereits 2014 wurde "Degree Clothing" als nachhaltige Streetware-Marke von Wolfgang Schimpfle und Fabian Frei gegründet. Seit 2018 werden in ihrem ersten Geschäft in Augsburg nachhaltige, faire und biologische Klamotten ihrer eigenen und anderer Marken angeboten. Der Name des Ladens – "Suslet" – ist aus den Worten "sustainable" (nachhaltig) und "Outlet" zusammengesetzt. Viele Artikel sind zu reduzierten Preisen erhältlich. Neben Klamotten werden auch modische Accessoires, Trinkflaschen, Pflege- und Beauty-Produkte und sogar Hängematten angeboten. Seit der Corona-Pandemie gibt es einen Online-Shop mit europaweitem Versand – man kann also auch bequem von zu Hause aus bei "Suslet" shoppen. Es gibt auch einige Klamotten für Kinder, so dass jede Altersgruppe etwas im Laden finden kann.

Adresse: Ludwigstraße 16, 86152 Augsburg. Öffnungszeiten: Mo - Sa: 10 Uhr - 19 Uhr. Webseite: suslet.com



Der nachhaltige Outlet "SUSLET" bietet etwas für alle an. Im hinteren Bereich des Ladens befinden sich Klamotten der Eigenmarke "Degree Clothing". Foto: Timo Lanzerath

"Dear Goods" - drei Herzen für Nachhaltigkeit

Auch "Dear Goods" legt viel Wert auf Tier- und Umweltschutz sowie faire Bedingungen bei Herstellung und Handel. Die drei Herzen im Logo stehen laut eigener Aussage für Tier, Mensch und Umwelt. Deshalb wird bei der Auswahl der Mode-Labels auf Transparenz, faire Löhne und ressourcensparende Produktionsweise geachtet. "Dear Goods" bietet vegane Mode an und möchte Kundinnen und Kunden zeigen, dass auch nachhaltige vegane Mode stilvoll sein kann. Das Angebot im kleinen atmosphärischen Laden besteht aus einer großen Auswahl an Klamotten und Accessoires wie Mützen oder Taschen.

Adresse: Frauentorstraße 7, 86152 Augsburg. Öffnungszeiten: Mo - Do: 11 Uhr - 18 Uhr, Fr: 11 Uhr - 19 Uhr, Sa: 10:30 Uhr - 18 Uhr. Webseite: deargoods.com



Ein Einblick in das vielfältige Angebot in "Dear Goods". Foto: Timo Lanzerath

"Vinty's" - der Secondhand-Modeshop der Aktion Hoffnung

Individualität statt Mode von der Stange - das will "Vinty's" mit einer großen Auswahl an handverlesener Secondhand-Kleidung bieten. Das Angebot wird regelmäßig ergänzt durch saisonale Verkaufsaktionen wie Faschings-, Trachten-, Kindermodemärkte und die beliebten Vintage-Wochen. Die Erlöse sollen der "Aktion Hoffnung" und anderen Hilfsprojekten zugute kommen. Projekte, die zur Verbesserung von Bildungschancen – besonders von Kindern und Jugendlichen – beitragen, stehen dabei laut eigener Aussage im Fokus. Wer Kleidung an den Laden spenden möchte, kann dies zu den unten angeschriebenen Öffnungszeiten. Dabei sollten die Spenderinnen und Spender jedoch nur sehr gut erhaltene Stücke abgeben.

Adresse: Oberer Graben 4, 86152 Augsburg. Öffnungszeiten: Di - Fr: 11 Uhr - 17:30 Uhr, Sa: 11 Uhr - 17 Uhr. Webseite: vintys.de



Das Sortiment im Frühjahr besteht aus vielen bunten Klamotten, Schuhen, Taschen und mehr. Foto: Katrin Stippler, aktion hoffnung

"Retroarea" - verwirklichter Jugendtraum vom Vintage-Laden

Aus Liebe zur Textilbranche und besonders zu Vintage- und Secondhand-Kleidung gründeten die drei besten Freunde David Ikic, Marius Schaller und Simon Herath "Retroarea". Bereits seit 2017 gibt es einen Onlinestore, 2022 wurde der erste Laden in Augsburg eröffnet – und der gemeinsame Jugendtraum ging in Erfüllung. Dort kann man die gesamte Woche über täglich neue Vintage- und Secondhand-Mode im Laden kaufen. Man kann auch immer noch online bestellen, jedoch lohnt sich ein Besuch vor Ort, wenn man gerade in der Innenstadt ist. Die Bestellungen werden ausschließlich in Versandpackungen aus Papier und klimaneutral versendet, da den Eigentümern Nachhaltigkeit wichtig ist. Bei der Auswahl der Kleidungsstücke achten die Inhaber auf die Qualität und wollen Vintage-Mode ein modernes, zeitgemäßes Image geben.

Adresse: Philippine-Welser-Straße 7, 86150 Augsburg. Öffnungszeiten: Mo - Sa: 11 Uhr - 19 Uhr. Webseite: retroarea.de



Der Eingang von "Retroarea", dem Vintage- und Secondhand-Laden der drei Freunde David Ikic, Marius Schaller und Simon Herath. Foto: RETROAREA

"Sozialkaufhaus Augsburg" - Schnäppchen jagen und Sozialprojekt unterstützen

Das "Sozialkaufhaus Augsburg" bietet Waren von Kleidung über Möbel bis Elektrogeräte zu günstigen Preisen an. Zwar sind die Produkte gebraucht, allerdings wird großer Wert auf deren Qualität gelegt. Mit den Erlösen wird seit 1995 das Projekt "Arbeitshilfe 2000 e.V." unterstützt. Die Arbeitshilfe ist ein Resozialisierungsprojekt für kranke Menschen. Da die Arbeitshilfe viele der Gebrauchtwaren an das "Sozialkaufhaus" schickt, unterstützten sie sich gegenseitig. Kauft man hier ein, handelt man auch direkt vor Ort sozial und nachhaltig. Selbstverständlich kann man auch eigene Waren an das "Sozialkaufhaus" abgeben und spenden. Es gibt auch einen Lieferservice. Wer möchte, kann sich ehrenamtlich im Laden betätigen.

Adresse: Hirblinger Straße 130a, 86156 Augsburg. Öffnungszeiten: Mo - Fr: 12 Uhr - 17 Uhr, Sa: 10 Uhr - 14 Uhr. Webseite: sozialkaufhaus-augsburg.de