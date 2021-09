Kontrolle auf A7: Lastwagenfahrer hält Ruhezeit nicht ein

Die Polizei hat auf der Autobahn bei Altenstadt einen Sattelzug gestoppt. Der Fahrer und dessen Firma wurden zur Kasse gebeten.

Der Gefahrguttrupp des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat am Montagvormittag einen rumänischen Sattelzug auf der A7 bei Altenstadt für eine Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. Bei der Auswertung der Fahrerkarte stellten die Beamten fest, dass der Mann eine verkürzte Wochenruhezeit nicht kompensiert hatte. Aufgrund dieses Verstoßes nach dem Fahrpersonalgesetz behielten sie vom Fahrer und dessen Unternehmen jeweils eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe ein. Die Anzeige leiten sie an das Bundesamt für Güterverkehr weiter. (AZ)