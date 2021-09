Polizei sucht nach vermisster Frau und Trickbetrügern in Altenstadt

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag eine Suchaktion in Altenstadt gestartet. Die Polizei nennt den Grund dafür und bittet nun um Zeugenhinweise.

Mehrere Polizeiautos und ein Polizeihubschrauber haben am Mittwochnachmittag in Altenstadt Aufsehen erregt. Nach Angaben der Pressestelle des Präsidiums Schwaben Süd/West haben die Einsatzkräfte vorrangig nach einer vermissten Frau gesucht, aber auch nach Trickbetrügern. Die Frau ist glücklicherweise inzwischen wieder wohlbehalten in ihr Zuhause zurückgekehrt. Doch die Betrüger waren nicht auffindbar, weshalb die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung bittet.

Ein Mann mit südländischem Aussehen bot in Altenstadt wertlosen Schmuck zum Verkauf an

Nach Angaben der Polizei täuschte ein unbekanntes Pärchen am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine Notlage im Bereich der Staatsstraße 2031 in Altenstadt vor. Der etwa 35 Jahre alte Mann mit südländischem Aussehen und ungepflegter Erscheinung gab vor, keinen Sprit mehr im Tank seines Autos zu haben und versuchte deshalb, andere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten zu bewegen. Ein Autofahrer erkannte die Betrugsabsicht und rief die Polizei.

Ihm war laut Polizeibericht wertloser Schmuck als Gegenleistung für Bargeld angeboten worden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen silberfarbenen VW Passat mit polnischer Zulassung. Die eingeleitete Fahndung nach dem Pärchen verlief negativ. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ, wis)