19.04.2018

Am Bahndamm entsteht ein Gehsteig

Über den Fabrikweg führen Zebrastreifen

Der nördliche Fabrikweg in Illertissen erhält entlang des Bahndamms einen Gehweg sowie einen Fußängerübergang in Richtung Friedrich-Ebert-Straße zu den Supermärkten. Damit entspreche die Verwaltung auch einem Antrag aus der Bürgerversammlung, informierte Bürgermeister Jürgen Eisen im Bau- und Umweltausschuss.

Tiefbauamtsleiter Bernd Hillemeyr stellte das Vorhaben vor. Er sagte, dass mit „vergleichsweise geringen“ Kosten von 45000 Euro für das Errichten des Bürgersteigs und 10000 Euro zum Anlegen des Fußgängerüberwegs mit Beleuchtung viel Sicherheit erreicht werde.

Letztlich stimmten alle Räte für diese Lösung. Davor wurde jedoch heftig über Alternativen diskutiert: Die Entscheidung, dass der Fußgängerüberweg zum Überqueren des Fabrikwegs südlich des Autohauses in der Nähe der Straßeneinmündung Friedrich-Ebert-Straße gebaut werde, erschien zunächst unpraktisch. Denn die eigentlich gefährliche Stelle befinde sich im Bereich der Einmündung des Fabrikwegs in die Auer Straße. Hillemeyr informierte, dass nach Rücksprache mit Polizei und Bahn dort die gewünschte Lösung nicht möglich sei. Der markierten Überquerung stünden die Ampelanlage für die Bahnschranken im Weg, ebenso wie der Abbiegeverkehr. Da der Bau eines Gehwegs bis zum Bereich des Bahndamms sinnvoll sei, wo sich der Aufgang zu Gleis drei befinde, mache ein Zebrastreifen in Richtung des Wohn- und Geschäftsviertels ebenso Sinn. Im Zuge des Gehwegbaus kann auch ein bereits ausgetretener Pfad zu Gleis drei mit Stufen ausgebaut werden, so der Tiefbauamtsleiter. Bei den Verhandlungen mit der Bahn habe sich gezeigt, dass ein Grunderwerb nicht möglich ist. Daher wurde ein Gestaltungsvertrag geschlossen, um den Gehweg bauen zu können, so Hillemeyr. (lor)

