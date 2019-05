vor 17 Min.

Am Sonntag wird in Vöhringen gestöbert

In Vöhringen kann am Sonntag wieder gestöbert werden.

Bald ist Markttag in der Stadt. Der wird heuer für eine besondere Aktion genutzt.

Von Ursula Katharina Balken

Die Stadt Vöhringen will den Marksonntag am 12. Mai nutzen, um das Umweltbewusstsein der Besucher zu schärfen. Dazu findet im Stadtcenter eine Aktion für mehr Umweltbewusstsein statt. „Wir sind Mitglied im internationalen Klimabündnis und wollen dies auch zeigen. Zu sauberer Luft, erneuerbare Energien, Elektromobilität, kein Raubbau an der Natur und weniger Ressourcen zu verbrauchen – dazu kann jeder seinen Beitrag leisten“, sagt Bürgermeister Karl Janson auf Nachfrage. Näheres erfahren die Besucher vor Ort.

Marktsonntag: Flaniermeile lockt zum Spazieren

In eine große Flaniermeile wird sich dann am Sonntag ein Teil der Ulmer Straße, Vöhlinstraße, Memminger Straße und die Bahnhofstraße verwandeln. 80 Händler haben sich angemeldet und bieten ein vielseitiges Angebot. Mode, Lederwaren, Schmuck in vielen Variationen, Spielwaren und Nützliches für den Haushalt werden die Besucher finden. Vom Schnürsenkel über modische Sonnenbrillen, farbenfrohe Schals und Tücher, Kleider bis zu Oldtimern, die noch fahrbar sind, wird das Angebot reichen. Wer Hunger hat, kann sich an verschiedenen Ständen mit reicher Auswahl bedienen. Frisches Brot aus dem Holzofen, Käse, Wurst und Süßigkeiten und die passenden Getränke werden Interessierte genießen können.

Jahrmarkt: Umweltbewusstsein steht im Fokus

Der Markt hat in Vöhringen seit vielen Jahren einen festen Platz im Terminkalender der Veranstaltungen. Trotz vieler umliegender Supermärkte hat der Jahrmarkt in der Stadt nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Und da zudem Muttertag an diesem Sonntag gefeiert wird, wird der Markt wohl ein beliebtes Ausflugsziel für Familien sein. Außerdem haben von 13 Uhr an die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet. Um 10 Uhr wird zu den Klängen der Stadtkapelle der Markt offiziell eröffnet.

Verkehrsteilnehmer müssen sich am Sonntag auf Umleitungen einstellen. Nach Mitteilung des Landratsamtes werden die Fahrzeuge in Fahrtrichtung Süden über die Schützenstraße, Illerzeller Straße, Wielandstraße, Illerstraße, Kirchplatz, Herbststraße, Beim Kreuz und Memminger Straße umgeleitet. Wer von Süden nach Norden will, fährt durch die Straße Beim Kreuz, Herbststraße, Kirchplatz, Illerstraße, Wielandstraße, Illerzeller Straße, Schützenstraße und dann über die nördliche Ulmer Straße. Wer aus Süden kommt und Richtung Illerrieden oder Laupheim will, muss über die Straße Beim Kreuz, Herbststraße, Kirchplatz auf die Illerstraße und umgekehrt fahren, wenn er aus Baden-Württemberg kommt.

