vor 17 Min.

An der Schattenweiler Straße wird Pause gemacht

Die Bauarbeiten müssen eine Winterpause einlegen. Die Arbeiten sollen 2020 fertig werden.

Demnächst gehen die Bauarbeiten in Unterroth in den Bereichen Schattenweiler Straße, Hirtenweg und Weiherweg in die Winterpause. Das hat Bürgermeister Gerhard Struve in der Gemeinderatssitzung mitgeteilt.

Noch bis zum kommenden Montag, 16. Dezember, seien die Bauarbeiter unterwegs. Lediglich kleine Restarbeiten könnten danach noch folgen. Damit sei aber der zweite Abschnitt der Baumaßnahme mit den Asphaltarbeiten abgeschlossen, so der Bürgermeister. Damit sei der sanierte Straßenbereich winterfest und vor allem für den Verkehr befahrbar gemacht.

Wie berichtet, hatte sich der Beginn der Arbeiten verzögert, sodass mit einer Fertigstellung in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen war. In Absprache wurde die Baustelle unterteilt.

Laut Plan sollen je nach Wetterlage Anfang März der dritte und letzte Teil der Kanalsanierung in Angriff genommen werden. Struve informierte, dass der Weiherweg und der Hirtenweg fertig seien bis auf die Feinteerung. Diese werde dann im Frühjahr erfolgen. Die noch ausstehenden Arbeiten betreffen die restliche Schattenweiler Straße in Richtung Ortsmitte.

An Kosten wurden für die Baumaßnahme rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Dabei kann die Kommune mit einer Förderung rechnen. Dennoch würden mit der Endabrechnung nächstes Jahr hohe Ausgaben auf die Gemeinde zukommen, so Bürgermeister Struve im Vorausblick. Denn auch andere Maßnahmen, wie die Fertigstellung des Bauhofs, gelte es zu bezahlen. (lor)

Themen folgen