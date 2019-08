vor 34 Min.

Angler verhindert Diebstahl an einem Vöhringer Badesee

In der Nacht zum Samstag haben zwei 18-Jährige die Scheiben eines geparkten Autos eingeschlagen.

Nachdem er verdächtige Geräusche hört, ruft der Angler die Polizei. Als diese ankommt, sind bereits Autoscheiben eingeschlagen.

In der Nacht zum Samstag hatte ein ein Angler verdächtige Geräusche von einem Parkplatz an einem Badesee im Bereich der Illertaltangente gehört. Er verständigte die Polizei, die daraufhin zwei 18-jährige Männer erwischte, die an einem dort geparkten Fahrzeug die Seitenscheiben eingeschlagen und anschließend Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen hatten. Die betrunkenen Täter waren gerade dabei, mit ihrem eigenen Auto zu fliehen. (az)

