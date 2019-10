vor 21 Min.

Auf der Jungviehweide kehrt der Herbst ein

Am Samstag findet in Illertissen „Gras und Krempel“ statt. Pflanzenfreunde können dabei auf ihre Kosten kommen.

Von Regina Langhans

Im Herbst haben die Gräser Hochsaison, wenn alles andere abgeerntet und eingesammelt wird. Am Samstag, 19. Oktober, können Pflanzenfreunde in Illertissen von 9 bis 17 Uhr zwischen Museum und Staudengärtnerei nochmals im Grünen bummeln. Ein Gartenflohmarkt auf der Jungviehweide ergänzt das Angebot an Aktionen. „Der Name ist Programm“, sagen die Veranstalter Wolfgang Hundbiss und Dieter Gaißmayer. Was alles geboten ist:

In der Gärtnerei werden um 10 und 13 Uhr Nisthilfen für Insekten gebastelt. Im Gewächshaus dreht sich um 11 und 14 Uhr alles um Blumenzwiebeln. Eine Blumenzwiebelrevue mit Dieter Gaißmayer findet um 15 Uhr statt. Beim literarischen Bienenhaus entstehen ab 12 Uhr Trockengebinde.

Im Museum für Gartenkultur findet ein Vortrag statt

Im Museum der Gartenkultur lautet ein Vortrag um 11 Uhr „Gräserflüstern – Gestaltungsaspekte und Verwendung von Gräsern“. Um 12 Uhr heißt das Thema „Staudenpflege im Herbst – fachgerechter Rückschnitt und Winterschutz“. Und um 14 Uhr dreht sich alles um „Unsere Gartenschätze – alte Sorten mit reicher Vergangenheit und großer Zukunft.

Um 10.30, 13.30 oder 15.30 Uhr treffen sich am Eingangsbereich der Gärtnerei Interessenten für die Gräserführung und die Museumsgärten. Sodann führt Wolfgang Hundbiss im Museum der Gartenkultur um 11 und 14 Uhr durch die Ausstellung „Bin im Garten – die Liebe zur Natur“. Es ist die letzte Gelegenheit, die Schau zu besuchen, dann wird sie abgebaut.

Zwischen 10 und 16 Uhr spielt die Band „Doppelter Binokel“ aus Ochsenhausen. Ihr Repertoire: originäre Volksmusik bis zu Jazz und Brass.

In der Hütte fertigt das Team der Grünwerkstatt zwischen 11 und 16 Uhr mit Jung und Alt „Blütenstempel“. Aus Blüten und Papierstreifen entstehen dabei hübsche Lesezeichen.

