Auf diesem Friedhof heißt es: Bloß nicht daneben fahren

Die Zufahrt zur Aussegnungshalle in Jedesheim ist tückisch. Nun soll eine neue Straße von Süden her gebaut werden. Es ist die erste von vielen Neuerungen.

Von Jens Carsten

Wer mit dem Auto zur Aussegnungshalle auf dem Jedesheimer Friedhof fahren will (oder muss), braucht Augenmaß: Der Weg ist schmal, auf beiden Seiten befinden sich kleine Abhänge und unmittelbar danach beginnen die Grabstätten. Oder wie es Landschaftsarchitekt Manfred Rauh in einer Sitzung des Illertisser Bauausschusses ausdrückte: „Es wundert mich, dass noch niemand daneben gefahren ist.“ Zumal der Weg zur Aussegnungshalle mit dem Auto zumeist rückwärts zurückgelegt werden dürfte. Die Situation besteht zwar schon seit vielen Jahren, ist mit den heutigen Anforderungen aber nicht vereinbar – weshalb nun von Süden her eine zweite Zufahrt zum Friedhofsareal gebaut werden soll. Planer Rauh stellte die bisherigen Ideen in der Sitzung des Bauausschusses vor. Dabei deutete sich an: Das könnte teuer werden.

Der Hintergrund: Für die Illertisser Friedhöfe gibt es einen sogenannten Masterplan. Darin ist festgehalten, wie sich die Begräbnisstätten künftig entwickeln sollen – und wie sie an die heutigen Erfordernisse angepasst werden können. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Urnenbestattung, Gräber für Särge sind im Gegenzug nicht mehr so stark nachgefragt. Die Friedhöfe müssen umgestaltet werden, auch der in Jedesheim.

Friedhof Jedesheim: Es gibt Erweiterungsmöglichkeiten

Der Gottesacker soll vergrößert, die alten Bäume auf der Erweiterungsfläche falls möglich erhalten werden. Geplant ist auch eine nähere Betrachtung des Bodens: Das Erdreich ist feucht, was sich auf den Verwesungsprozess auswirkt. Derartige Probleme gibt es auf mehreren Friedhöfen. Im Fall des Jedesheimers wird überlegt, weitere Bodenschichten aufzutragen oder künftig vermehrt mit Grabkammern zu arbeiten. Hierzu sollen mehrere Vorschläge erarbeitet und vorgestellt werden. Bevor all das passieren kann, muss die zweite Zufahrt gebaut werden. Sie gilt als Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen. Ansonsten könnten schwere Fahrzeuge den Friedhof nicht ohne Weiteres erreichen.

Beengte Verhältnisse: Dem Friedhof in Jedesheim soll langfristig eine neue Fläche zugeschlagen werden. Doch zuerst muss eine alternative Zufahrt her. Bild: Jonathan Mayer

Die neue Zufahrt soll über eine Verlängerung des Wegs „Schönblick“ hergestellt werden, hieß es in der Sitzung. Sie weist eine Steigung von bis zu 15 Prozent auf und ist damit teilweise recht steil. Einige Mitglieder des Bauausschusses äußerten Bedenken: Ist eine sichere Benutzung auch dann gewährleistet, wenn es im Winter glatt wird? Diese Frage stellte Rat Ansgar Bauer (Freie Wähler): „Dann kommen die Fahrzeuge der Bestatter vielleicht hoch, aber nicht mehr runter.“ Die Gefahr sah Planer Rauh nicht: „Das ist vergleichbar mit einer Tiefgarageneinfahrt.“ Auch biete die neue Zufahrt mit einer Breite von vier Metern ausreichend Platz. Rat Ewald Ott (CSU) befürwortete die vorliegenden Pläne für die alternative Zufahrt. Er gab zu Bedenken, dass der Jedesheimer Friedhof mit den angestrebten Neuerungen wohl einer der teuersten in Illertissen werde. Allerdings sei das Geld gut angelegt.

Die Kosten für die neue Zufahrt stehen noch nicht fest. Bislang wird eine Summe von 195000 Euro genannt, allerdings handelt es sich dabei um eine Schätzung. Es gebe allerdings noch einige Unwägbarkeiten, zum Beispiel was das Wasser im Boden angeht. Der Wert sei daher „mit Vorsicht zu genießen“, sagte Florian Schilling, der im Rathaus für den Hochbau zuständig ist.

